Gemeente wil af van langparkeerders bij Vensterschool Eikenlaan en stelt ‘blauwe zone’ in

nieuws

foto: Dieuwert Tuinstra

De gemeente is het zat dat inwoners van wijken waar betaald parkeren geldt hun auto stallen in de delen van Paddepoel, Selwerd, de Tuinwijk en de Hoogte waar dat (nog) niet het geval is. Automobilisten kunnen daarom vanaf 1 mei hun auto niet langer dan twee uur parkeren bij de Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk aan de Eikenlaan. Dat besluit maakte de gemeente donderdag bekend.

In delen van de wijken Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk en de Hoogte is parkeren nog gratis, maar die wijken grenzen aan wijken waar al betaald parkeren geldt. Volgens de gemeente weten bewoners uit wijken waar betaald parkeren geldt, maar ook forenzen en ander ‘wijkvreemd’ verkeer de straten waar parkeren nog gratis is goed te vinden. “Die parkeeroverlast willen we oplossen, want daar vragen bewoners om”, schrijft de gemeente. “Ze zijn blij dat we parkeermaatregelen nemen. Zo kunnen ze op termijn hun auto weer in hun eigen straat kwijt.”

De Vensterschool heeft volgens de gemeente een belangrijke maatschappelijke, sociale en verbindende functie in de wijk. De school moet daarom voor iedereen zonder beperking bereikbaar en toegankelijk zijn, maar parkeerkosten kunnen een belemmering vormen. “Dat willen we voorkomen”, aldus de gemeente. “Daarom richten we op een deel van het parkeerterrein van de Vensterschool SPT een parkeerschijfzone in.”

Een tweede deel van het parkeerterrein wordt ingericht voor betaald parkeren, zodat bewoners en personeel van de school wel een parkeerplek kunnen houden bij het gebouw. De ‘blauwe zone’ gaat gelden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.