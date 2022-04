Gemeente vraagt extra geld aan Rijk en provincie om Bevrijdingsfestival gratis te houden

nieuws

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

De gemeente Groningen hoopt dat de provincie en Den Haag met meer geld over de brug komen voor het Bevrijdingsfestival, zodat er geen entreegeld betaald hoeft te worden. “Alleen door de Bevrijdingsfestivals een gezonde financiële basis te bieden, kunnen we het vieren van de vrijheid voor iedereen vrij toegankelijk houden”, aldus het gemeentebestuur.

Dat schreef het college van B&W eerder deze week in brieven aan cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De brief volgt na een oproep uit de gemeenteraad om het instellen van een entreeprijs voor het festival te voorkomen, zoals het Comité 4 en 5 Mei dat dit jaar wil proberen in Groningen,

Entreeprijs ‘betreurenswaardige ontwikkeling’

“Ondanks dat dit besluit uit noodzaak geboren is, vinden wij dit een betreurenswaardige en zorgelijke ontwikkeling”, schrijft het college over het besluit van de organisatie van het festival. “Hiermee komt de algemene toegankelijkheid van een traditioneel bevrijdingsfestival op de tocht te staan, en komt er een prijskaartje te hangen aan het vieren van onze vrijheid.”

Extra geld nodig van andere overheden

De gemeente draagt al een aanzienlijk bedrag bij aan het festival, stelt het college. “Deze bijdrage vanuit de gemeente overschrijdt nu al de gezamenlijke bijdrage van de provincie Groningen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen. We zien geen mogelijkheid om lokaal aanvullend hierop de extra kosten op te vangen om het festival gratis toegankelijk te houden.”

De provincie en de Rijksoverheid moeten daarom over de brug komen met extra geld, besluit het gemeentebestuur: “Als we niet nu ingrijpen, is de kans groot dat in de toekomst meerdere, zo niet alle bevrijdingsfestivals een entreeprijs zullen invoeren. In het slechtste scenario betekent dit zelfs dat het doek valt voor een of meerdere organisaties. Alleen door de festivals een gezonde financiële basis te bieden kunnen we het vieren van de vrijheid voor iedereen vrij toegankelijk houden. Nu, maar ook in de toekomst.”