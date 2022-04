Gemeente: “Koningsdag verloopt gezellig druk en zonder problemen”

nieuws

Koningsnacht verliep gezellig druk. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente Groningen meldt dat Koningsdag gezellig druk en zonder problemen verloopt.

“Het is gezellig druk in de binnenstad, en er zijn geen verdere bijzonderheden”, meldt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Als je ook door de binnenstad loopt dan merk je dat de sfeer prettig en gezellig is.” Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden wordt er zo nu en dan een hek geplaatst. “Maar dat wil ik niet omschrijven als een bijzonderheid. Dat hoort er bij als er veel mensen in Stad zijn. Hetzelfde geldt voor de drukte in het openbaar vervoer. Dat hoort er op een dag als vandaag bij.”

Koningsdag in Groningen begon dinsdagavond met optredens van verschillende artiesten op de Vismarkt. De avond begon rustig maar tegen middernacht was het gezellig druk. Problemen hebben zich ook toen niet voorgedaan. Woensdag overdag staat in het teken van vrijmarkten op diverse plekken, in het Stadspark vindt Kingsland plaats. Vervoersbedrijf QBuzz liet eerder in de middag weten extra bussen in te zetten op de buslijn tussen Emmen en Groningen omdat gezien werd dat veel mensen richting Kingsland wilden.