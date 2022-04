Gemeente is op zoek naar nieuwe kinderburgemeester

De gemeente Groningen is op zoek naar een nieuwe kinder- en een nieuwe loco-kinderburgemeester. Aanmelden kan nog tot dinsdag 24 mei.

De termijn van de huidige kinderburgemeester Samuel en loco-kinderburgemeester Jairo loopt in september af. “Wij zoeken een opvolger voor volgend schooljaar”, vertelt Samuel. “We vragen iedereen die kinderburgemeester wil worden om een vlog te maken waarin je vertelt wat jij belangrijk vindt voor de kinderen in onze gemeente.” De vlog mag maximaal zestig seconden duren. De vlog kan samen met het aanmeldformulier via WeTransfer verstuurd worden naar dit mailadres.

Campagne

Uit alle ingezonden vlogs worden vijf kandidaten gekozen. Deze kandidaten mogen campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te werven. Degene met de meeste stemmen wordt de nieuwe kinderburgemeester en mag een jaar lang de kinderen van de gemeente Groningen vertegenwoordigen. De nummer twee mag de kinderburgemeester hierbij ondersteunen.

Activiteiten

De activiteiten van de kinderburgemeester bestaan onder andere uit het op pad gaan met de grotemensenburgemeester of wethouders, het openen of sluiten van evenementen en attracties of het plaatsnemen in de jury van de lampionnenwedstrijd tijdens de Sint Martinusoptocht.

Bekijk hieronder een aankondigingsfilmpje met wat handige tips:

Vloggen da’s nog niet zo makkelijk… Gelukkig kan iedereen het met de tips van onze kinderburgemeester en loco. Zelfs de grotemensenburgemeester😜 Zit je in groep 6 of 7 en wil je graag kinderburgemeester worden? Maak dan ook een vlog. Meer info: https://t.co/fiFJ2934Ba pic.twitter.com/oe4vLP5r2b — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 12, 2022