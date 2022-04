Gemeente Groningen vangt nu 573 Oekraïense vluchtelingen op

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Sinds 24 februari hebben zich ruim 573 mensen uit Oekraïne ingeschreven bij de gemeente Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In absolute cijfers waren dat er alleen meer in Amsterdam (958) en Rotterdam (1.519).

Ten opzichte van het totale aantal inwoners is het aantal Oekraïense vluchtelingen in de gemeente wel een stuk lager. Met 2,44 vluchtelingen per duizend mensen staat Groningen op plek 75. In de gemeente Westerwolde was dit aantal het hoogst in de provincie, met vijf Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners. De meeste vluchtelingen in de gemeente zijn meerderjarig (383).

Van de mensen die zich sinds 24 februari in Nederland hebben ingeschreven is ruim 80 procent vrouw. Onder minderjarigen is het aandeel jongens en meisjes vrijwel gelijk. Onder mensen boven de 60 jaar zijn er ook meer vrouwen, maar daar is de oververtegenwoordiging kleiner (70 procent). Ongeveer 5 procent van de uit Oekraïne ingeschreven personen heeft niet de Oekraïense nationaliteit. Bij bijna een kwart van hen is de nationaliteit nog niet bekend.