Gemeente Groningen moet langer wachten op smartengeld bij aardbevingsschade

Mensen uit de gemeente Groningen die een aanvraag willen doen voor een vergoeding voor immateriële schade door aardbevingen, zullen daar langer op moeten wachten. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen wil eerst meer aanvragen uit de gemeente Eemsdelta afhandelen, voordat de regeling in andere plaatsen start.

De regeling is gestart in de gemeente Eemsdelta, in plaatsen zoals Loppersum en Appingedam. Daarna gaan andere plaatsen in het bevingsgebied volgen. Zo zou de regeling al in maart van start gaan in plaatsen zoals Wagenborgen, maar dit wordt nu verschoven naar deze maand (april). Delfzijl verschuift van april naar mei. De adressen die recht hebben op smartengeld in de gemeente Groningen zouden in het vierde kwartaal van dit jaar aan bod komen, maar de startdatum in oktober of november lijkt dus verder te verschuiven.

De oorzaak van de vertraging is volgens het IMG de langzame afhandeling van vergoedingsaanvragen in de gemeente Eemsdelta. Er zijn nu 4.784 aanvragen binnengekomen en 806 aanvragen afgehandeld. “Gezien het aantal nu lopende aanvragen, willen we eerst meer aanvragen afhandelen, voordat de regeling in de volgende plaatsen start”, zo stelt het IMG. “Juist in de gemeente Eemsdelta zijn er relatief veel woningen waar de versterking speelt. De gegevens over de versterking zijn niet altijd voldoende vooraf beschikbaar. De informatie moet daarom vaak door aanvragers zelf worden aangevuld. Nu was wel voorzien dat er relatief vaak sprake is van een versterkingssituatie in Eemsdelta, maar het verwerken van die gegevens kost alsnog meer tijd dan gedacht. Er wordt gezocht naar manieren om dit verder te vereenvoudigen.”

Met de handrem op de aanvraagprocedure wil het IMG nu voorkomen dat aanvragen die binnenkomen eerst op een stapel belanden. Volgens het instituut zou dat alleen maar leiden tot meer onzekerheid voor aanvragers. “Daarom wordt een volgende fase pas gestart als duidelijk is dat de aanvragen ook binnen de beslistermijn afgehandeld kunnen worden”, besluit het IMG.