Geen nieuwe vestigingen meer voor flitsbezorgers in Groningen; rem op supermarkten in binnenstad

Foto: Flink.

Vanaf vandaag (vrijdag) geldt er een vestigingsverbod voor nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging in de gemeente Groningen. Ook trekt de gemeente aan de rem bij de vestiging van nieuwe supermarkten in de Groninger binnenstad.

Wethouder Roeland van der Schaaf maakte vrijdagochtend bekend dat bezorgdiensten als Gorillas, Flink en Getir geen nieuwe vestigingen mogen openen. Met de maatregelen wil Van der Schaaf ervoor zorgen dat er een rem komt op de ongebreidelde uitbreiding van bezorgdiensten en hun bijbehorende ‘darkstores’ in de gemeente. De distributiecentra worden ook wel ‘dark stores’ genoemd, omdat ze vaak in oude winkelpanden zitten die worden afgeplakt voor de buitenwereld. Van binnen lijken ze op een gewone supermarkt.

“De ontwikkeling van flitsbezorgdiensten gaat snel en voorziet in een behoefte van de consument”, aldus Van der Schaaf. “Met het vestigingsverbod hebben we een middel in handen om waar nodig de rem erop te zetten om de binnenstad leefbaar en toegankelijk te houden.”

Volgens de wethouder bieden de huidige bestemmingsplannen op dit moment onvoldoende mogelijkheden om de vestiging van darkstores te reguleren. De nieuwe maatregelen moeten de negatieve effecten beperken. De bezorgdiensten voorzien ook in Groningen in een behoefde, stelt Van der Schaaf: “Maar tegelijkertijd zorgen ze voor overlast en onveiligheid in winkelgebieden. Geparkeerde voertuigen en dichte etalages doen bovendien afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de omgeving.”

Extra regels om geparkeerde fietsen tegen te gaan in winkelgebied

De gemeente wil ook de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen om de overlast van geparkeerde fietsen, scooters en cargobikes tegen te gaan in openbare winkelgebieden. Dit voorstel wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ook rem op vestiging supermarkten in Stad

Volgens Van der Schaaf passen de maatregelen in het streven van de gemeente om de openbare ruimte aantrekkelijk en toegankelijk te houden en om overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers tegen te gaan. Om dezelfde redenen heeft de gemeenteraad ook ingestemd met een rem op de vestiging van nieuwe supermarkten in de binnenstad van Groningen.

De gemeenteraad heeft ook hiervoor een voorbereidingsbesluit genomen, zodat er een jaar de tijd is om nieuwe beleidsregels voor de vestiging van supermarkten in de binnenstad op te stellen.