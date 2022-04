Gemeente begint met aanleg tijdelijke bushaltes Gedempte Zuiderdiep en Kattendiep

nieuws

Foto via RuimteVoorJou (Gemeente groningen)

De gemeente Groningen is deze week begonnen met de aanleg van de tijdelijke herinrichting van de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep. De werkzaamheden zijn nodig, omdat er vanaf 17 juli meer bussen langs de haltes rijden als er niet meer over de Grote Markt gereden wordt.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Eerst wordt het stuk tussen de Herestraat en de Gelkingestraat aan de noordzijde van het Gedempte Zuiderdiep aangepakt. Later komen ook het Gedempte Kattendiep en de rest van het Gedempte Zuiderdiep aan de beurt. De huidige haltes op het Gedempte Zuiderdiep worden vergroot, zodat er voldoende ruimte is om passagiers veilig in- en uit te laten stappen. Op het Gedempte Kattendiep worden extra bushaltes aangelegd, om het aantal in- en uitstappende passagiers te spreiden.

De gemeente begon donderdag al met het verplaatsen van bomen aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep. Deze bomen gaan eerst een tijdje naar een depot om verzorgd te worden, waarna ze op een andere plek in de omgeving worden teruggebracht. Bij de haltes komen in de loop van dit jaar grote potten met groen als vervanging.

De aanpassingen zijn tijdelijk. Voor het gebied wordt nog een visie ontwikkeld voor een definitieve inrichting, maar dat kan nog vier of vijf jaar duren. De laatste werkzaamheden voor de tijdelijke inrichting vinden begin 2023 plaats aan de noordzijde van het Gedempte Zuiderdiep.