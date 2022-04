Gekantelde vrachtwagen Reitdiephaven met lier overeind getrokken

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het is een bergingsbedrijf dinsdagavond gelukt om de vrachtwagen, die in de middag kantelde nabij de Reitdiephaven, te bergen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

“Aanvankelijk wilde men voor de berging een hijskraan inzetten, maar uiteindelijk heeft men er voor gekozen om gebruik te maken van een lier”, vertelt Ten Cate. “Een bergingsbedrijf stond met de neus in de richting van Zuidhorn. Men had twee lieren vastgemaakt aan de gekantelde vrachtwagen en op die manier werd de combinatie overeind gezet. De actie was rond 21.30 uur voltooid.”

Het ongeluk vond rond 14.30 uur plaats in de bocht van de N370, vanaf de Plataanlaan richting de Friesestraatweg. De politie meldt dat de 49-jarige bestuurster gewond is overgebracht naar het ziekenhuis. Men doet onderzoek naar de toedracht. Vanwege het ongeluk is de weg al sinds de middag afgesloten en leidde dit tot in de avonduren voor forse verkeersoverlast. Wanneer de weg weer open gaat is onbekend.

Bekijk hier hoe de vrachtwagen overeind werd getrokken: