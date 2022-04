Geen winnaar bij stadsderby PKC – VVG, weer winst ON

sport

Foto Andor Heij. PKC'83 - VV Groningen

De stadsderby tussen PKC’83 en VV Groningen in de eerste klasse E op zaterdag kende geen winnaar. Op sportpark de Kring van PKC werd het 1-1.

PKC was voor rust de betere ploeg en kreeg via Nikky Goguadze ook de eerste grote kans die net voorlangs ging. Na 23 minuten werd Handrit Hoxhaj in het strafschopgebied gevloerd en Kevin Bakels schoot de strafschop raak: 1-0.

Giovanni Salvo schoot namens PKC net naast en er waren nog een paar corners die voor gevaar zorgden. Maar Kay Bootsma pakte na 32 minuten zijn tweede gele kaart door een overtreding te maken op het middenveld en PKC moest met tien man verder. Desondanks kreeg Bakels nog de grootste kans voor de pauze.

Na rust drong VVG aan en kreeg een paar mogelijkheden, maar PKC was ook gevaarlijk. Na een uur schoot Edu de Jonge Rosa VVG alsnog op gelijke hoogte: 1-1. Vanaf dat moment werd VVG sterker en moest PKC achteruit. Het werd een echte vechtwedstrijd.

Het benutten van de kansen bleek lastig voor VVG. De doelpogingen tussen de palen waren niet overtuigend en Youri ter Arkel en Roy Smolders kopten voorlangs. In blessuretijd haalde Anton Jongsma vol uit, maar die bal scheerde net over het PKC doel, zodat beide ploegen met een punt genoegen moesten nemen.

Zege ON

In dezelfde klasse boekte Oranje Nassau onderin een belangrijke zege. Het was de tweede op rij na zes nederlagen. Op sportpark Coendersborg werd Drachtster Boys met 3-1 verslagen. Rick Wiersma opende de score voor ON en David Voigt maakte er 2-0 van. Na rust kwam Drachtster Boys terug tot 2-1 door Harm Wellfing. Thomas Careman maakte aan alle onzekerheid een einde voor ON door de 3-1 aan te tekenen.

PKC’83 staat vijfde in 1E, VV Groningen negende en Oranje Nassau tiende.