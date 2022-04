Geen vlees meer op evenementen?

Terwijl er landelijk druk gedebatteerd wordt over de vleestaks, kijken ook de lokale partijen hoe ze de vleesconsumptie kunnen aanpakken. Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, worden evenementen in Groningen grotendeels ‘vleesvrij’. Het CDA voelt daar echter weinig voor.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de PvdD zou het liefst zien dat de vleesverkoop op evenementen gedeeltelijk of geheel verdwijnt. In plaats daarvan moeten er vegetarische of veganistische vervangers op het menu komen te staan. Het zou volgens de Wrede moeten stimuleren dat mensen zien dat eten ook ‘anders kan.’ ‘Een patatje bestellen blijft gewoon mogelijk’, voegt ze eraan toe.

Het CDA denkt anders over de plannen van de PvdD. Bewustwording rondom het eten van vlees is volgens fractievoorzitter Jalt de Haan een belangrijk onderdeel, maar mensen ‘iets opleggen’ is niet wat hij wil.