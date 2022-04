sport

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Er komen voorlopig geen Belgische tegenstanders in de competitie voor FC Groningen. Want de BeNeLiga is door de Nederlandse topclubs afgeschoten.

Dat gebeurde in overleg met de andere Nederlandse clubs waaronder FC Groningen. Er blijkt geen draagvlak te zijn om een competitie te starten met Nederlandse en Belgische clubs.

Er is de afgelopen maanden serieus onderzoek gedaan naar de vorming van deze competitie en er is zelfs overleg gevoerd met top van de UEFA.