Gasunie sluit kantoor in Moskou

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Gasunie gaat zijn kantoor in Moskou sluiten. Aanleiding is de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de Raad van Bestuur dinsdag besloten.

Op het kantoor in de Russische hoofdstad werken vijf medewerkers. Een woordvoerder laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat deze medewerkers geleidelijk teruggetrokken worden. De bedoeling is dat de medewerkers een nieuwe baan bij de Gasunie krijgen aangeboden, of in goed overleg vertrekken bij het bedrijf.

Het sluiten van het kantoor is niet de eerste stap die de Gasunie zet. Direct na het uitbreken van de oorlog werd al besloten om de contacten met Russische bedrijven terug te brengen tot een minimumniveau dat noodzakelijk is voor de aanvoer van gas naar Nederland en Europa.