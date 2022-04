FNV: ‘Groningse metaalwerkers staan buitenspel, ondanks akkoord over nieuwe cao’

nieuws

Foto: FNV Metaal & Techniek

Hoewel de Groningse afdeling van vakbond FNV blij is met de nieuwe cao voor werknemers in de Metaal & Techniek (die afgelopen nacht werd gesloten) is de vakbond niet te spreken over de KMU. Omdat deze werknemerskoepel niet meedoet, valt een aantal metaalwerknemers uit Groningen alsnog buiten de boot.

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben vannacht een cao-onderhandelingsresultaat afgesloten met een aantal werkgeversorganisaties in de Metaal & Techniek (FWT). Maar de Koninklijke Metaalunie (KMU) doet vooralsnog niet mee. Volgens vakbond FNV zijn nieuwe stakingen weer aan de orde in bedrijven die onder de KMU vallen, als de werkgeversorganisatie zich niet alsnog bij de cao aansluit.

In Groningen vallen werknemers van onder meer Witec in Stadskanaal, Hessels Zeefbanden in Heiligerlee, PMF en Broekema Transportbanden in Veendam niet onder de nieuwe cao. Zij staan vooralsnog met lege handen, aldus de Groningse afdeling van de FNV. “Het is onbegrijpelijk dat de Metaalunie dit doet”, aldus Masja Zwart, FNV-bestuurder in Groningen. “De metaalbewerkingsbedrijven in onze provincie weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen om hun vacatures te vervullen, maar ze hebben niet het benul dat je je werknemers ook moet compenseren voor de gestegen kosten van boodschappen, huur en benzine.”

Meerdere stakingen voor nieuwe cao

De werknemers in de sector Metaal & Techniek legden de afgelopen jaren meermaals het werk neer om de roep om een nieuwe, betere cao kracht bij te zetten. De werknemers die nu wel onder de cao vallen, krijgen er door de nieuwe cao een eerste loonsverhoging van 42,50 euro structureel en eenmalig 382 euro als compensatie van de gemiste cao-maanden. Per 1 september volgt er een loonsverhoging van 2,75 procent en nog eens 3,25 procent in maart. Ook de jeugdlonen gaan er minimaal 9% op vooruit.

Ook wordt het generatiepact nu een structureel recht voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ouderen, dankzij een zware beroepenregeling, drie jaar voor hun pensioenleeftijd stoppen met werken.

Nieuwe acties niet van de baan voor metaalbewerkende bedrijven

De actiedreiging is echter nog niet uit de lucht. De vakbonden gaan de komende week de metaalbewerkingsbedrijven langs om de werknemers daar te informeren over de situatie rond de KMU. “Een cao krijg je altijd niet kado, dat blijkt nu”, zegt Zwart. “Of de metaalbewerkers komen als één man in actie en zeggen tot hier en niet verder. Of dit is het einde van hun cao.”