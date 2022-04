Flyerend langs de deuren voor weigeren huurverhoging: “Mensen reageren geïnteresseerd”

nieuws

De landelijke actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging, WWDH, heeft zaterdag samen met ROOD Groningen en Socialisten Noord actie gevoerd in de Indische Buurt tegen de huurverhoging.

“We hebben specifiek gekozen voor de Indische Buurt omdat hier veel sociale huurwoningen zijn”, vertelt Ken Hesselink van WWDH. “We hebben flyers uitgedeeld en zijn huis-aan-huis in gesprek gegaan met bewoners. Per 1 juli stijgen de huurkosten, en wij roepen bewoners op om hier niet in mee te gaan. Wat veel mensen niet weten is dat je helemaal niet mee hoeft te gaan in het voorstel dat de woningcorporatie doet. Je kunt de huurverhoging weigeren. Vervolgens zullen corporaties wel brieven gaan sturen waarin ze dreigende taal bezigen, en ik kan me voorstellen dat dat heel eng is, maar je kunt het gewoon naast je neerleggen.”

“Er wordt gedreigd met incassobureaus”

Voor WWDH is het niet de eerste actie: “Vorig jaar hebben we ook een actie georganiseerd waarbij we bewoners hier op gewezen hebben. Vervolgens zie je inderdaad dat er gedreigd wordt met incassobureaus, maar dat het vervolgens alleen maar bij dreigen bleef. Je moet stevig in je schoenen staan. Dat hebben we de mensen uitgelegd en verteld. Wij denken dat dat belangrijk is. Als huurder lees je misschien wel eens iets op een website dat je een huurverhoging kunt weigeren, maar dan is zoiets toch moeilijk te geloven. Door samen sterk te staan, kunnen we een vuist maken.”

“Niet volledig afhankelijk van de politiek”

Volgens Hesselink is het ook belangrijk om die vuist te maken: “We hebben de afgelopen tien jaar te maken met huurprijzen die 35 procent gestegen zijn. Door de oorlog in Oost-Europa zien we dat de nutsvoorzieningen duurder worden, maar ook de prijzen van boodschappen gaan omhoog. Het wordt moeilijker om rond te komen, en daarom pleiten we voor een huurbevriezing per 1 juli voor een periode van vijf jaar. We zien dat landelijke politieke partijen als de SP daar ook in mee gaan, maar zoals gezegd zijn we niet volledig afhankelijk van de politiek, en kunnen mensen de huurverhoging zelf gewoon weigeren.”

“Langs de deuren”

WWDH wil de komende periode meer acties gaan ondernemen. “Het gaat om landelijke acties maar ook om acties in Groningen. Daarbij zullen we bijvoorbeeld weer langs de deuren gaan. Wij denken dat dat meer effect heeft dan bijvoorbeeld op de Grote Markt te gaan staan. Mensen die je daar ontmoet zijn onderweg richting een winkel of afspraak. Door de mensen thuis op te zoeken ontstaan waardevollere gesprekken.” Mensen die de huurverhoging willen weigeren kunnen zich aanmelden op deze website voor meer informatie en hulp.