Fleur Gräper-van Koolwijk ziet af van lijsttrekkerschap D66 bij Statenverkiezingen

Foto: Provincie Groningen/Balanina Photography

Fleur Gräper-van Koolwijk stelt zich niet beschikbaar als lijsttrekker bij de komende Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Dat liet de D66-gedeputeerde vrijdagmiddag weten.

“Ik wil graag dat stokje doorgeven aan een nieuwe lijsttrekker, die vol energie de campagne vorm weet te geven en het team te vormen”, schrijft Gräper over haar vertrek.

Drie jaar geleden was Gräper nog wel lijsttrekker voor D66 tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Gräper: “Met een geweldig team van kandidaten en met de hulp van veel vrijwilligers wisten we toen 3 zetels te bemachtigen. Ik kijk met enorm veel plezier en trots terug op die campagne en het behaalde resultaat.”

‘Niet vooruitlopen op nieuwe aanstelling als gedeputeerde’

Of Gräper wel opteert voor een nieuwe aanstelling als gedeputeerde, laat de 47-jarige D66-gedeputeerde nu nog in het midden. “In de ledenvergadering is een goede en zorgvuldige procedure afgesproken om te komen tot een kandidaat-gedeputeerde”, aldus Gräper. “Of ik kandidaat-gedeputeerde ben voor een volgende periode is mede afhankelijk van de uitkomst van die procedure. En bovenal van het oordeel van de kiezers. Daar wil ik nu nog niet op vooruitlopen.”

Komende week gaat de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap open. Volgens Gräper is de boodschap om af te zien van het lijsttrekkerschap dan ook vooral een oproep aan anderen om zich kandidaat te stellen. Dat kan tot 30 mei aanstaande.

Zeven jaar gedeputeerde

Gräper is sinds 1999 lid van de Groninger Provinciale Staten. Sinds 2015 is ze namens D66 lid van het college van Gedeputeerde Staten, met onder andere mobiliteit, openbaar bestuur, Europa, P&O, Facilitaire Zaken en Sport in haar portefeuille.