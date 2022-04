Film Koortsdroom wordt in september gefilmd: “Je wilt dit met de juiste mensen gaan maken”

nieuws

Filmmaker Roman Hageman (r) bij opnames van een eerder uitgebrachte film. Foto: eigen foto

De film Koortsdroom van regisseur Roman Hageman wordt in september gefilmd. Voor de film was er de afgelopen periode flink wat aandacht vanwege een crowdfundingsactie.

“Eigenlijk gaat het ontzettend goed met de film”, vertelt Hageman. “De crowdfundingsactie is een succes geworden waarbij we de gewenste vijfduizend euro bij elkaar hebben verzameld. In februari dachten we nog dat we de film misschien dit voorjaar zouden kunnen schieten, maar we hebben besloten om dit in september te gaan doen. Dat geeft tijd en ruimte om de juiste mensen te vinden waarmee deze film tot een succes kan worden gemaakt.”

Taboe over psychoses doorbreken

Het doel van de film Koortsdroom is om het taboe over psychoses te doorbreken en ze bespreekbaar te maken. Aanleiding om een film over het onderwerp te maken is een goede vriend van Hageman die in 2020 in een psychose terecht kwam. Met de vriend gaat het nu veel beter maar Hageman begreep later dat het voor deze vriend heel moeilijk is om er over te praten, omdat het stigma dat over psychoses heerst heel groot is. Psychoses zijn namelijk omgeven met aannames. “In een samenleving waarin we steeds meer tegenover elkaar komen te staan, wordt het steeds relevanter om hier aandacht voor te hebben.”

“De film moet het thema bespreekbaar maken”

“De crew, de mensen met wie we de film ga maken, die hebben we nagenoeg helemaal rond. Op dit moment zijn we bezig met de cast, de mensen die de rollen gaan spelen. En dat willen we goed doen. Om een voorbeeld te geven. De hoofdrolspeler moet wat gezet zijn, waarbij het overgewicht een gevolg is van het medicijngebruik om de psychoses te onderdrukken. Hier kun je mensen op selecteren, maar je kunt het door hulpmiddelen ook faken. Maar je wilt ook dat deze hoofdrolspeler een bepaald gedrag kan laten zien dat past bij het ziektebeeld. Het moet niet zo zijn dat kijkers denken, hè dit is nep, dit is ongeloofwaardig. Wat we willen is dat er een film op het witte doek verschijnt die dit thema bespreekbaar maakt, dat het een aanleiding is om er over in gesprek te gaan. En dan moet alles tot in de details kloppen. Het is een heel delicaat spel.”

Herfst

Een opnamelocatie heeft Hageman inmiddels al voor ogen. “Die locatie is al heel concreet. Het past bij de sfeer die ik in de film wil stoppen. En ik denk dat de maand september er ook goed bij past. De zomer is voorbij, de avonden beginnen te korten, de blaadjes beginnen te vallen. De weersomstandigheden heb je uiteraard niet in de hand, en als het een keer miezert dan zou dat misschien voor sommige scènes mooi zijn, maar het is niet wenselijk als het tijdens alle draaidagen regent.” De verwachting is dat Koortsdroom in 2023 op het witte doek gaat verschijnen.