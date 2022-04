Feithhuis behoort tot beste praktijkopleiders van Nederland

nieuws

Foto: Andor Heij

Het Feithhuis is één van de beste praktijkopleiders van Nederland. Het horecabedrijf is één van de negen finalisten in de landelijke verkiezing van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De SBB maakte de finalisten voor de jaarlijkse verkiezing maandagochtend bekend. Van november tot januari konden scholen, bedrijven en studenten kandidaten aandragen. Uit de 68 genomineerde praktijkopleiders zijn dhr. Klaassen van zorgcentrum ’s Heeren Loo (Bedum) en dhr. Castelein van restaurant ’t Feithhuis verkozen. “Beide heren zetten zich bij het leerbedrijf in voor een geweldige stage-ervaring voor de mbo-studenten op de werkvloer”, aldus een jury van expert uit de respectievelijke sectoren.

Tijdens de finale op het Ambassadeursgala op 16 mei worden de winnaars van Nederland bekend gemaakt uit een gouden enveloppe. De uiteindelijke winnaar mag zich straks een jaar lang de ‘beste praktijkopleider van Nederland’ noemen.