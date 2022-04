FC Groningen zonder Suslov tegen koploper Ajax

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen moet het zaterdag in het thuisduel tegen koploper Ajax doen zonder middenvelder Tomas Suslov.

Suslov kwam afgelopen week uit voor het Slowaakse elftal en raakte geblesseerd. Middenvelder Daleho Irandust is een twijfelgeval in de selectie van trainer Danny Buijs.

Buijs acht zich zeker niet kansloos tegen Ajax: “We hebben een topdag nodig. We gaan spelen in een vol huis, dus er ligt een mooie uitdaging op ons te wachten. Met een volle Euroborg willen we boven onszelf uitstijgen.”

De wedstrijd is inmiddels al uitverkocht. De aftrap in de Euroborg is om 16.30 uur. De scheidsrechter is Bas Nijhuis.