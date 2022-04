FC Groningen komt met jubileumshirt

nieuws

Foto: FC Groningen

FC Groningen lanceert een bijzonder jubileumshirt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de club. Het betreft een replica van het shirt van Piet Fransen uit begin jaren 70.

Het groen-wit gestreepte shirt, gemaakt van 100% katoen waarmee shirts destijds ook werden gemaakt, is zowel online als in de FC Groningen Store in Euroborg te koop. Een online bestelling kan alleen in de Store worden afgehaald en wordt niet verstuurd.

Het shirt kent een beperkte oplage van duizend exemplaren en voorzien van een officieel certificaat, voorzien van een uniek nummer, van 1 tot en met 1.000. Het shirt is te koop voor € 59,95. Het shirt is bedrukt met rugnummer 7, het nummer waarmee clubicoon Piet Fransen in de jaren 1971-1973 doorgaans speelde. Achterin de kraag is de handtekening van Fransen verwerkt.