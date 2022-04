sport

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax, die zaterdagmiddag om 16.30 uur gespeeld wordt, is uitverkocht.

Het is ook de eerste wedstrijd van FC Groningen met de nieuwe hoofdsponsor OG Clean Fuels op het shirt.

Daarnaast staat de wedstrijd ook in het teken van Oekraïne. Kids United gaat collecteren en voormalig FC’er en oud-international van Oekraïne Evgeniy Levchenko is in de Euroborg aanwezig.