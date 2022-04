‘Extra bussen tijdens Koningsnacht zeer goed bezet’

nieuws

Veel mensen hebben afgelopen nacht gebruik gemaakt van de bussen die tijdens de Koningsnacht in Groningen, Drenthe en een stukje Friesland gereden hebben, Dat meldt het OV Bureau Groningen Drenthe.

De afgelopen nacht waren 18 nachtbuslijnen actief. Daar maakten meer reizigers dan voorheen gebruik van. De lijnen vanuit de stad Groningen waren het meest druk na afloop van ‘Helden van Oranje’. Rond 2 uur was het zó druk dat het OV Bureau de reizigers opriep, nog even door te feesten, met de melding dat de bussen nog de hele nacht zouden blijven rijden. Het ging om diverse extra bussen bovenop de twee bussen per uur.

Ook de extra bussen vanuit diverse plaatsen naar de Knoalsternacht in Stadskanaal, en retour, werden heel goed gebruikt. Op basis van deze ervaringen gaat het OV Bureau voor volgend jaar meer bussen plannen op deze verbinding.

Vanwege de viering van Koningsdag en Kingsland rijden woensdag tot 2 uur ’s nachts extra bussen op veel lijnen van en naar Groningen. Zo rijden er tussen Groningen en Assen zes bussen per uur tussen woensdagavond en -nacht tussen 23.00 uur en 02.00. Dat gaat deels met grotere bussen.