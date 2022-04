Erepenning voor Pieter Bregman bij afscheid als directeur Nijestee

nieuws

Pieter Bregman

Pieter Bregman heeft vrijdag bij zijn afscheid als directeur van woningcorporatie Nijestee de erepenning van de gemeente Groningen gekregen uit handen van locoburgemeester Roeland van der Schaaf.

Bregman kreeg de erepenning als waardering voor zijn grote rol op zowel ruimtelijk als sociaal gebied. “Pieter Bregman is de afgelopen 25 jaar een van de meest bepalende en invloedrijke personen geweest in de Groninger volkshuisvesting”, aldus het gemeentebestuur. “Hij was de drijvende kracht achter grote verbeteringen in de wijken op zowel ruimtelijk als sociaal gebied met oog voor duurzaamheid, architectuur en de integratie van verschillende groepen bewoners”.

“Hoogtepunten waren het akkoord over de wijkvernieuwing tussen de corporaties en de gemeente vlak na de eeuwwisseling, de aanpak van de Oosterparkwijk en de noordelijke stadswijken en de ombouw van grote monumentale gebouwen voor de sociale sector zoals het Paleis, Courtine en het Oude RKZ”.

Volgens de gemeente groeide Nijestee onder Bregman uit tot de meest vernieuwende woningbouwcorporatie van Groningen. Dat had mede te maken met de krakersachtergrond van Bregman en daardoor het zoeken naar soms onorthodoxe oplossingen.