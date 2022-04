Enthousiasme op uitverkocht Kingsland: “Alles is gewoon perfect”

Na twee jaar mocht het weer: een festival in het Stadspark. Woensdag was de vijfde editie van Kingsland helemaal uitverkocht.

Dat betekent dat 30.000 bezoekers kwamen luisteren naar bijna 40 verschillende artiesten, waaronder Maan, Antoon en Kraantje Pappie. Voor veel bezoekers was dit ook het eerste festival sinds de coronatijd. “Ja, een paar jaar geleden zijn we hier naar het Bevrijdingsfestival geweest, en daarna kwam corona en hebben we alles moeten overslaan.” Een andere bezoeker loopt glunderend naar binnen. “Ik heb wel een paar kleine feesten gehad, maar niet zoiets. Dus ik heb er weer zin in.” Sommige festivalgangers staan al vanaf de start op het terrein. “Het is echt super. Het ziet er zo mooi uit. Alles is gewoon perfect.”

Vooral Antoon is populair bij de bezoekers. “Eigenlijk heb ik niet echt goed gekeken wie er zou komen, ik wilde gewoon naar een festival. Maar ik kijk het meest uit naar Antoon.” Maar ook de andere artiesten worden genoemd. “Ik ben heel erg fan van Kraantje Pappie, dus ik ben benieuwd naar zijn optreden.”