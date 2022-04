sport

Foto: Wesley Ferwerda. Martini Sparks - Triple Threat

Martini Sparks heeft zaterdagavond in Haren in de kwartfinale van de play-offs in de eredivisie een forse nederlaag geleden tegen Grasshoppers uit Katwijk.

De Groninger basketbalvrouwen gingen met 122-47 onderuit. De eerste wedstrijd in Katwijk werd al met 95-61 verloren.

Grasshoppers gaat daardoor naar de halve finale en voor Martini Sparks zit het seizoen er op.