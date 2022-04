Eigenaar containerwoningen Suikerunieterrein verwacht minder hoge prijsstijging van energie

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De eigenaar van de containerwoningen op het Suikerunieterrein verwacht dat de explosief gestegen energieprijs voor de internationals die daar wonen, weer omlaag zal gaan. Dat meldt de Universiteitskrant.

Door een eigen energiecontract af te sluiten, verwacht de eigenaar van Sugar Homes dat de prijs zal dalen. De studenten moeten echter wel de extra kosten van de afgelopen maanden betalen. De 250 internationale studenten van de containerwoningen hoorden eind januari dat ze opeens 280 euro moesten betalen, in plaats van de 80 euro die in hun contract stond.

De studenten weigerden de verhoging te betalen: zij meenden dat hun contract niet tussentijds eenzijdig kon worden aangepast. Ongeveer honderd studenten besloten samen juridische hulp te zoeken. Volgens de UK hebben ze sindsdien nog geen verhoging van hun rekening gezien of betaald.

Een woordvoerder van StudentHousing, de eigenaar van de containerwoningen, gaat ervan uit dat dat de studenten gelijk hebben en dat men iets te voortvarend is geweest in het doorvoeren van de stijging. Volgens de woordvoerder valt energie onder servicekosten en moeten de studenten daar een voorschot voor betalen. Uit de eindafrekening blijkt vervolgens of de student moet bijbetalen, of juist geld terugkrijgt. en studenten geld terug. Maar was het voorschot minder, dan moeten ze bijbetalen.

Volgens StudentHousing werd de prijsstijging doorberekend door verhuurder Exploitatie Suikerunieterrein. Die koopt de energie in voor het hele terrein inkoopt. StudentHousing zegt nu te proberen een eigen energiecontract te regelen, waardoor de prijsstijgingen lager uitvallen.