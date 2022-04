Eerste twee slechtvalkjes Gasuniegebouw uitgebroed

nieuws

De eerste twee slechtvalkkuikens in de nestkasten aan het Gasuniegebouw zijn vrijdagmorgen uit hu ei gekomen.



Er liggen nog twee andere eieren in het nest die uitgebroed worden door de volwassen slechtvalk. Dat is te zien op de livestream van het nest aan het Gasuniegebouw.

De nestkast werd in 2008 bevestigd bovenaan het gebouw en was bedoeld voor slechtvalken. In 2013 werd het voor het eerst gebruikt door een koppeltje torenvalken. Daarna kwamen de slechtvalken er in. Vorig jaar werden er vier eieren gelegd.

Het hoofdkantoor van Gasunie is erg geschikt voor met name slechtvalken omdat die goed gedijen in een rotsachtige omgeving. De nestkast biedt een goede omgeving en met het Stadspark en natuurgebied de Onlanden dichtbij heeft de slechtvalk een perfect jachtterrein.