Eerste crematies in ‘duurzaamste crematorium van Nederland’ een feit aan Hoendiep

Foto via DELA

Hoewel de aanloop en de bouw van het nieuwe crematorium aan het Hoendiep meerdere tegenvallers kende, zijn er de afgelopen week de eerste afscheidsceremonies gehouden. De crematies werden voltooid in de nieuwe elektrische oven, waarmee het crematorium volgens eigenaar DELA meteen het meeste duurzame van Nederland is.

De bouw van het uitvaartcentrum kwam in maart vorig jaar stil te liggen, omdat er vorst- en waterschade werd gevonden in de wanden en het dak. Voornamelijk de massief houten wand- en dakconstructies liepen veel schade op. Daardoor liep de uiteindelijke oplevering van het pand een half jaar vertraging op. Ook de aanloop naar de bouw van het crematorium verliep niet zonder slag of stoot. Zowel bewoners als concurrerende crematoria gingen voor de vergunning voor het centrum aan het Hoendiep liggen. Na uitspraken van de Raad van State werden de bezwaren pas van tafel geveegd.

DELA noemt het nieuwe uitvaartcentrum het ‘meest duurzame crematorium van Nederland’. Maar ook de uitvaartorganisatie zelf geeft toe dat een ‘objectieve vergelijking op nationaal niveau er simpelweg niet is’. Vooral de herbruikbare houtbouw, de elektrische oven en het interieur dat bestaat uit gerecyclede materialen draagt hier aan bij. Het hele pand is bovendien gasloos. Daarnaast wordt het gras periodiek ‘gemaaid’ door schapen en is de brugverbinding over de waterpartij ‘faunavriendelijk’.

Op 20 mei volgt de officiële openingshandeling voor het crematorium. Een dag later is er een open dag.