Eén op vijf studenten was slachtoffer van sociaal onveilig incident

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Twintig procent van alle studenten heeft wel eens pestgedrag, discriminatie, chantage of seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van ResearchNed, in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Middels een vragenlijst werd aan 7650 studenten gevraagd of ze wel eens sociaal onveilige incidenten hebben meegemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat negen procent van de ondervraagde studenten wel eens slachtoffer is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kreeg acht procent te maken met discriminatie, is zeven procent wel eens gepest en is vijf procent wel eens bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang gemaakt.

Van de ondervraagde studenten had drie procent te maken met seksueel grensoverschrijdend contact in de vorm van fysieke incidenten. Van hen sloeg 29 procent wel eens een onderwijsactiviteit over vanwege een onveilig gevoel.

Ruim de helft maakte geen melding van incident

Zo’n 64 procent van de slachtoffers deed geen melding van het incident wat hen overkwam. Studenten hebben vaak het gevoel dat het incident wat ze meemaakten niet ernstig genoeg was (84%). Zeventien procent denkt dat er toch niks met de melding wordt gedaan. Zestien procent wist niet dat een melding maken mogelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat de cijfers weinig invloed hebben op het veiligheidsgevoel van studenten. Van honderd ondervraagde studenten voelde 94 procent zich veilig op hun onderwijsinstelling.

‘Overheid moet direct in actiemodus schieten’

“Vooropgesteld is elke student die zoiets meemaakt er sowieso één te veel”, aldus ISO-voorzitter Lisanne de Roos. “Maar nu duidelijk is dat dit maar liefst één op de vijf studenten betreft, moeten instellingen én de overheid direct in de actiemodus schieten We zien dat studenten incidenten soms niet melden omdat ze geen vertrouwen hebben dat er iets mee gedaan wordt of omdat ze bang zijn voor consequenties vanwege de afhankelijkheidsrelatie; ook hulp buiten de instelling moet daarom beschikbaar zijn voor studenten.”