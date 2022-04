Ebbingehof met twee imposante leeuwen officieel geopend

nieuws

Foto: Niels Knelis

Het appartementencomplex Ebbingehof in het Ebbingekwartier is vrijdagmiddag officieel geopend. Twee imposante beelden van gevleugelde leeuwen vormen de entree van het woongebouw.

Ebbingehof is een woongemeenschap op het voormalige CiBoGa-terrein en bestaat uit veertig huurappartementen voor 50-plussers, waarvan tien appartementen voor sociale huur.

Tot ruim vijftig jaar geleden waren de beelden van de leeuwen te zien aan het stokerijgebouw. Dat was toen het terrein van de gemeentelijke gasfabriek. Het stokerijgebouw stond van 1909 tot 1969 op de plek waar nu de Ebbingehof staat. In 1961 ging het gebouw dicht. In 1969 werd het gesloopt. De twee leeuwen bleven gespaard.

Kunstpunt Groningen heeft samen met Stadsbeheer, architect Moriko Kira en de bewoners van het complex ervoor gezorgd dat de beelden zijn teruggezet op de plek waar het stokerijgebouw stond.

Wethouder Roeland van der Schaaf verrichtte de opening door een lint door te knippen die tussen de twee gevleugelde leeuwen hing.