Duikers brandweer doorzoeken sloot na aantreffen fiets en muts langs waterkant

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Duikers van de Groninger brandweer hebben maandagavond een sloot aan het Hegepad, tussen de stad en Hoogkerk, doorzocht nadat er een fiets was aangetroffen. Dat meldt Patrick Wind van de nieuwswebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 18.40 uur binnen bij de hulpdiensten. Voorbijgangers troffen een fiets en een muts aan langs de waterkant, en sloegen daarop alarm. De Groninger brandweer rukte met groot materieel uit. Naast de duikers werd ook de grote hulpverleningswagen en een tankautospuit ter plaatse gestuurd. Tevens werd de hulp ingeroepen van brandweer Peize.

“Duikers zijn te water gegaan en hebben de sloot doorzocht”, vertelt Wind. “Daarbij is er niets aangetroffen. Na een half uur is men terug gegaan naar de kazerne.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.