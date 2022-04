Dubbele gevoelens in België bij transfer Bjorn Meijer: “Hij zal er gelijk moeten staan”

nieuws

Foto: FC Groningen

De transfer van FC Groningen-voetballer Bjorn Meijer naar Club Brugge wordt in België met een dubbel gevoel ontvangen. Dat zegt onafhankelijk voetbalwatcher Yannick Martin, die in België de competitie op de voet volgt.

“De transfersom is heel fors”, vertelt Martin. “Het is in België de dertiende duurste aankoop ooit. Dat wordt betaald voor een speler waarbij je je af kunt vragen, wat heeft hij nu precies bewezen bij Groningen? Hij heeft dit seizoen 18 wedstrijden prima gespeeld in de Eredivisie. Maar Groningen is in Nederland wel een middenmoter, waarbij het nog maar de vraag is of ze volgend seizoen Europees voetbal gaan spelen. Ik denk dat als de transfersom twee miljoen euro was geweest, dat de vraagtekens hier in België veel minder groot waren geweest.”

“De nood naar een vaste linkerverdediger is groot”

Toch is de transfer ook niet een verrassing: “De nood naar een vaste linkerverdediger bij Club Brugge is de laatste jaren groot. Eduard Sobol doet het degelijk, maar is niet altijd even zuiver. Federico Ricca zit er op een zijspoor, miljoenenaankoop Faitout Mouassa viel volledig door de mand en het is zelfs zo dat Tajon Buchanan, van nature een rechtervleugelspeler, tijdelijk de noodoplossing is. Dat men nu kiest voor Meijer is dus niet gek, omdat er al meer Nederlanders rondlopen. Voorin vind je Noa Lang en Bas Dost, terwijl Ruud Vormer nog steeds aanvoerder is. De trainer, Alfred Schreuder, is eveneens Nederlands, al is het niet gezegd dat dit viertal volgend jaar bij Brugge nog actief is.”

“Als je voor 6 miljoen euro wordt binnengehaald, dan wordt er iets van je verwacht”

Voor Meijer zelf is het volgens Martin ook een goede ontwikkeling. “Zijn aanpassingsperiode zal beperkt zijn. Wat ik al zei, er lopen veel Nederlanders rond, dus ik verwacht dat het voor hem een gevoel van thuiskomen zal zijn, ook omdat hij gewoon Nederlands kan blijven praten. Anderzijds speelt er wel het verwachtingspatroon. Als je een speler voor zes miljoen euro haalt, dan wordt daar iets van verwacht. Hij zal zijn mannetje linksachter moeten gaan staan. Club Brugge gaat Europees voetbal spelen, en daar hebben ze Meijer ook echt voor nodig.”

“Meijer is een bonkige beer”

Fysiek gezien denkt Martin dat Meijer een goede aanschaf is: “Als je de Belgische competitie vergelijkt met de Nederlandse dan is de competitie hier fysieker. Meijer is 1.90 meter lang. Het is een bonkige beer, die goede voeten heeft, atletisch is en kracht heeft. Dus ik denk dat hij zeker de ingrediënten heeft om hier goed uit de voeten te geraken. Als dat lukt, dan ben ik er ook van overtuigd dat hij omarmd zal worden door de fans. Kijk, als je op de website transfermarkt.nl gaat kijken dan zie je dat de actuele waarde van Meijer 500.000 euro is. Daar wordt nu een twaalfvoud voor neergelegd. Dat spreekt vanuit België vertrouwen uit, en vanuit Groningen is het een ontzettend goed management. Als hij hard zijn best gaat doen, dan zullen de supporters in Brugge met hem weg gaan lopen. Dat weet ik zeker.”

“Of het een goede transfer is, dat zal de tijd uit moeten gaan wijzen”

De competitie in Nederland duurt nog een aantal weken. Martin is over die periode helder: “Hij moet de komende weken alles geven wat hij heeft. Dat is voor hem het perfecte afscheid, maar ook voor de Groningse supporters is dat goed. Dan zou ik een maandje vakantie adviseren, en dan wordt het tijd dat hij zich op gaat maken voor zijn nieuwe avontuur. Deze stap in zijn carrière is een goede. Ook voor Groningen is het goed, want je verdient zes miljoen euro aan een eigen product. Voor Meijer is het goed omdat hij zich verder kan ontwikkelen, ook met het oog op Europees voetbal. En of Brugge een goede transfer heeft gedaan, dat zal de tijd uit moeten gaan wijzen. Hij zal sowieso hard zijn best moeten doen.”