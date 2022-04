Drs. Vijfje wint topper van FC Marlene en is verzekerd van eerste plek

sport

Warming up van Drs. Vijfje

Drs Vijfje heeft vrijdagavond thuis de topper in de eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen tegen FC Marlene met 4-3 gewonnen.

Dat betekent dat Drs. Vijfje verzekerd is van de eerste plaats in de reguliere competitie. Er is nog één wedstrijd te spelen voor de Groninger studentes. Dan spelen de eerste vier teams play-off wedstrijden voor het kampioenschap van Nederland. Wie de eerste tegenstander van Vijfje is, is nog onbekend. Maar de kans is groot dat dit Feyenoord wordt.

Tegen FC Marlene kwam Vijfje eerst op achterstand, maar via Laura de Groen en twee treffers van Sharon Luttmer werd de achterstand omgebouwd tot een 3-1 voorsprong. Marlene kwam weer op gelijke hoogte, maar Jet Nooteboom scoorde in de slotfase de winnende: 4-3.