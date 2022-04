Drie- tot vierduizend Stadjers doen mee aan LenteKriebels

nieuws

foto: Gert Bron

Voor de jaarlijkse grote opruimactie LenteKriebels in Groningen hebben zich in totaal 125 teams aangemeld. Het gaat volgens de gemeente om drie- tot vierduizend inwoners.

De teams ruimen tijdens de maand april rommel in hun buurt op en zorgen zo voor een schonere woon- en leefomgeving. Het gaat om allerlei teams: “Van voetbalclubs, tot scholen, buren in een straat of bijvoorbeeld een kerkgemeenschap. Heel veel verschillende Groningers doen mee met deze actie.” aldus milieustewart Kars Ottens.

De teams kunnen zelf kiezen op welk moment en in welke wijk ze willen opruimen. De milieudienst levert de materialen zoals prikkers en vuilniszakken. “Ook krijgt een team een kleine subsidie, waarvan ze bijvoorbeeld ijsjes of een broodje hamburger kunnen kopen om iedereen na afloop te bedanken. Sommige teams besteden dit ook aan het huren van een springkussen, voor een feestje na afloop”, zegt Kars Ottens. “Met LenteKriebels willen we inwoners stimuleren om zwerfvuil op te ruimen en de buurten netjes te houden. Rommel op straat is niet goed voor de natuur, de dieren en voor ons als inwoners.”