Doorstart Ateliers MTW mislukt: “Philadelphia beloofde veel, maar leverde niks”

De stekker gaat definitief uit Ateliers MTW. De doorstart met stichting Philadelphia is mislukt.

“We zagen deze bui de laatste weken al hangen”, vertelt Ieme Boomsma van Ateliers MTW. “Op 21 januari van dit jaar hebben we met Philadelphia het eerste gesprek gehad. In het begin voelde het goed en prettig. Maar gaandeweg het proces is die situatie steeds verder gekanteld. We hebben de afgelopen periode wekenlang gevraagd hoe de vlag er bij hing. Iedere keer kregen we te horen dat we vertrouwen moesten hebben. Afgelopen week werd het televisieprogramma Opgelicht gememoreerd. Daar krijgen mensen ook altijd te horen dat ze vertrouwen en geduld moeten hebben, en uiteindelijk staan ze met lege handen. Nou, wij staan nu ook met lege handen.”

Enige plek in gemeente waar bronzen kunstwerken gegoten kunnen worden

Ateliers MTW bestaat al ruim 33 jaar. Het bedrijf is de enige plek in de gemeente Groningen waar kunstenaars terecht kunnen om hun bronzen kunstwerken te laten gieten. Daarnaast is het bedrijf ook gespecialiseerd in het gieten van replica’s van museale voorwerpen in kunsthars. Het bedrijf doet aan re-integratie waar mensen met een psychiatrische achtergrond werken. Na de invoering van de Participatiewet in 2015 kwam er structureel minder geld binnen. In december liet men weten te gaan stoppen omdat hierdoor een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk zou zijn. Dit leidde tot een politiek debat waarbij onder andere de Stadspartij 100% voor Groningen aan de bel trokken. Het gemeentebestuur deed vervolgens een ultieme poging om MTW te redden waarbij Philadelphia in beeld kwam.

“Ze gebruiken maatstaven die van toepassing zijn op demente bejaarden en nachtopvang”

Boomsma is duidelijk waar het mis is gegaan: Philadelphia is stroperig, leverde weinig tot geen informatie en leek zich niet te beseffen waar ze überhaupt aan begonnen waren. “De afgelopen weken ben ik met dertien verschillende technische mensen van of namens Philadelphia door het gebouw geweest. Elke meterkast, verlengsnoer en aanrechtblad is verschillende keren bekeken. Afgelopen week werd ik gebeld dat ik moest komen omdat de situatie in het gebouw zeer onveilig zou zijn. Philadelphia gebruikt maatstaven waarbij ze rekening houden met demente bejaarden en nachtopvang. Maar dat is helemaal niet van toepassing op deze locatie. Die zijn hier helemaal niet.”

Drogreden

Volgens Boomsma is het een uitvlucht: “Het zijn drogredenen. Philadelphia heeft zich hier aan vertild. Wat wij hier opgebouwd hebben en wat wij hier doen, dat hebben zij niet. Zij hebben binnen hun stichting niet iets wat vergelijkbaar is met wat wij aanbieden. En dat hebben we vanaf het begin gezien. Ik herinner me nog dat in het tweede gesprek de btw ter sprake kwam. Zij zeiden, daar doen we niet aan, dat gaan we niet doen. Maar wij zeiden, wij maken hier dingen die we verkopen. Als je iets verkoopt dan zit daar btw op. Het is heel zuur dat het zo eindigt.”

Ontslag per 1 mei

Op 24 mei vindt de laatste gieting plaats. “Na het nieuws van de overname hebben we nog een aantal opdrachten aangenomen, omdat het positief leek. Die opdrachten gaan we nog uitvoeren. De kosten hiervan zullen we uit eigen zak moeten gaan betalen, want daar hoef ik niet bij Philadelphia aan te komen. De mensen die we hebben rondlopen die gaan per 1 mei met ontslag. Het is niet anders. De beide trajectbegeleiders gaan de komende twee maanden op vrijwillige basis alle deelnemers begeleiden naar een vervolg op Ateliers MTW.”