Doorfietsroute tussen Stad en Winsum twee maanden gestremd

Foto: Groningen Bereikbaar

De doorfietsroute tussen Stad en Winsum is van 1 mei tot en met 1 juli gestremd ter hoogte van Sauwerd vanwege werkzaamheden. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

De komende periode wordt er ter hoogte van Sauwerd gewerkt aan de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en de Eemshaven. Deze verbinding loopt langs de doorfietsroute. Rond de werkzaamheden verwacht men veel vrachtverkeer, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Daarom is het gedeelte van de route tussen de Laanweg in Sauwerd en de Meedenweg in Wetsinge tot 1 juli afgesloten.

De doorfietsroute werd afgelopen herfst in gebruik genomen. De bedoeling is dat het fietspad in de toekomst wordt uitgebreid tot aan Winsum. Voor het laatste deel, tussen Groot Wetsinge en Winsum, aangelegd kan worden moet er nog een akkoord worden bereikt met een aantal grondeigenaren.