Doneer babyspullen aan de Kraambank: “Duik de zolder op en kijk wat je nog hebt liggen”

Heeft u babyspullen over? Doneer ze dan aan de Kraambank. Dat is de oproep die de organisatie aan Groningen doet. De Kraambank zamelt tweedehands babykleding en -artikelen in en geven deze door aan gezinnen die het nodig hebben. Op dit moment kampt de organisatie met een probleem, er worden namelijk minder babyspullen gedoneerd dan ooit.

De Kraambank is ontstaan uit de gedachte dat veel (aanstaande) ouders en gezinnen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze voorziening, die wordt bemand door vrijwilligers, zamelt babyspullen in, kijkt ze na en geeft ze door aan startende gezinnen die het hard kunnen gebruiken. De Kraambank is blij met alle babyspullen (behalve speelgoed en knuffels) die in goede staat zijn.

Iedereen die babyspullen over heeft, mag het afgeven op Queridolaan 5, gevestigd in de Weijert.