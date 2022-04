“Donderdag zonnige perioden, Koningsdag gaat mogelijk fris verlopen”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan zonnig verlopen waarbij de temperatuur komend weekend wel een stapje terug gaat doen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag zijn er zonnige perioden met in de middag een paar dunne wolkenvelden die vanuit Duitsland binnen komen druppelen”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige noordoostenwind, windkracht 4, en in het Waddengebied toenemend naar windkracht 5 tot 6, wordt het 17 of 18 graden. Op vrijdag is er eerst flink wat zon en wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar in de loop van de dag af. Het wordt 15 of 16 graden en de noordoostenwind neemt toe naar windkracht 5 en dat is vrij krachtig. In het Waddengebied staat er een windkracht 6 of 7.”

“Op zaterdag is het nog erg zacht bij 18 graden. De dag begint zonnig maar in de middag neemt de bewolking wat toe. Er waait een forse oostenwind, windkracht 5 en langs de Wadden windkracht 6 tot 7, krachtig tot hard. Op zondag en maandag doet het kwik een stapje terug naar 14 graden. Op beide dagen wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af en blijft het overwegend, of helemaal droog. De voorlopige prognose voor Koningsdag is dat de dag droog en rustig gaat verlopen. Waarschijnlijk hebben we te maken met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Mogelijk dus een frisse Koningsdag. De rol van zon is nog ongewis.”

