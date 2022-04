“Donderdag in de middag zware windstoten, in het weekend buien met winters karakter”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijven we te maken houden met buien waarbij de zon zich zo nu en dan wel laat zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend hebben we te maken met wegtrekkende regen, gevolgd door droog weer met zo nu en dan zon”, vertelt Kamphuis. “Later in de middag vanuit het noordwesten buien met kans op zware windstoten, hagel en natte sneeuw. Er waait een krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 6, en in het Lauwersmeer- en Waddengebied hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Verder komen er gedurende de dag windstoten voor met snelheden tot rond de negentig kilometer per uur. Het wordt 11 graden.”

Buien met winters karakter

“Op vrijdag hebben we eerst af en toe zon met kans op een enkele bui. In de middag raakt het geheel bewolkt en zou er soms wat lichte regen kunnen vallen. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4, wordt het 10 graden. Tijdens het weekend zijn er enkele buien actief, zaterdag met kans op een winters karakter. Het wordt op zaterdag 8 graden, op zondag kan het 9 graden worden bij een matige wind uit het noordwesten, windkracht 4. Het voelt dan kil aan.”

“Onduidelijk of warme lucht na het weekend ons weet te bereiken”

“Na het weekend probeert zachte lucht vanuit het zuiden van Europa ons land te bereiken, maar het is de vraag of deze missie gaat slagen. Mogelijk trekt de bel zachte lucht ten oosten van ons land langs. Voorlopig lijkt het maandag een graad of 12 of 13 te worden, een lichte stijging dus en mogelijk zet deze opwarming dinsdag gestaag voor, maar helemaal duidelijk is dat op dit moment nog niet. In de nachten neemt de kans op lichte vorst vanaf het weekend toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.