‘Donderdag begint bewolkt met later opklaringen, komende dagen verlopen fris’

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De zon laat zich de komende dagen sporadisch zien. Met temperaturen rond de 11 graden is het vrij fris te noemen.

Donderdag is er veel bewolking met in de loop van de dag toenemende kansen op een paar opklaringen. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting wordt het ongeveer 12 graden. Vrijdag verloopt nagenoeg volledig bewolkt. De wind is opnieuw zwak en komt uit het noorden. Het wordt dan 11 graden.

Tijdens het weekend blijft bewolking, waarbij op zaterdag de zon nog de meeste kansen heeft. Het blijft nagenoeg droog. Het is rustig en de maximumtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden.