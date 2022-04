Donar verrast met winst op Kangoeroes

sport

Thomas Koenis (14) van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft vrijdagavond in eigen huis verrassend gewonnen van Kangoeroes Basket Mechelen. Het werd voor 3300 toeschouwers 71-66.

De Belgen staan op de tweede plaats in de Elite Gold, en Donar had op 30 maart al in Mechelen verloren met 86-61. Toch was er van dit krachtsverschil weinig te merken vrijdagavond. Na het eerste kwart (17-12) schoten de Groningers met scherp, en Kangoeroes kon voornamelijk bij blijven door de vele scores van Myles Stephens en Domien Loubry. Bij rust was het 42-34.

In het derde kwart liep Donar verder uit, tot 60-47 na 30 minuten spelen. Maar in het laatste kwart dreigde het toch nog mis te gaan. Met nog een minuut op de klok was het verschil nog maar 3 punten: 69-66. In de daaropvolgende twee aanvallen werd niet gescoord. Bij de laatste aanval van de Belgen werd een driepuntsschot gemist, waarna Jimmy Gavin van Donar nog tweede vrije worpen mocht nemen.

Topscorers bij Donar waren Jimmy Gavin met 15 punten en Marquis Addison met 14 punten. Bij Kangoeroes was Domien Loubry topscorer met 25 punten.

Donar staat op de zesde plaats in de Elite Gold. Komende dinsdag speelt de ploeg van coach Matthew Otten in MartiniPlaza tegen Telenet Giants Antwerp.