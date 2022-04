Donar verliest weer van Leuven Bears

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft wederom verloren van Stella Artois Leuven Bears. Gingen de Groningers een week geleden nog in MartiniPlaza met 68-72 onderuit tegen de Belgen, zaterdag was Leuven Bears in eigen huis te sterk: 88-83.

Donar, zonder Leon Williams, Henry Caruso en Lotanna Nwogbo, begon goed en stond halverwege het eerste kwart voor met 6-11. Daarna maakte Leuven echter 7 punten achter elkaar. Aan het eind van het kwart was het 18-15. In het tweede kwart werd het verschil een paar keer 12 punten, maar daarna kwam Donar dichterbij, mede door de goed schietende Marquis Addison. Bij rust was het verschil 7 punten: 41-34.

In het derde kwart bracht Donar het verschil terug tot 2 punten, waarna het verschil iets groter werd, tot 63-57 aan het eind van het kwart. In het laatste kwart werd het al snel 63-62 door een dunk van Donte Thomas, maar vervolgens wisten de Groningers 6 minuten lang niet te scoren. Leuven Bears liep uit naar 73-62, met minder dan 4 minuten op de klok. Donar bleef in het spoort, vooral dankzij driepunters van Thomas Koenis en Marquis Addison, maar de Belgen gaven de overwinning niet meer uit handen.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 20 punten, Thomas Koenis en Jimmy Gavin met beiden 14 punten, en Donte Ingram met 13 punten. Bij Leaven Bears was Jakob Cebasek topscorer met 28 punten.

Donar staat op de zevende plaats in de Elite Gold en heeft 23 punten uit 6 wedstrijden. Komende vrijdagavond speelt de ploeg van coach Matthew Otten in MartiniPlaza tegen Kangoeroes Basket Mechelen.