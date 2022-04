Donar verliest in slotfase van Leuven Bears

sport

Donar-speler Marquis Addison (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis met 68-72 verloren van Stella Artois Leuven Bears.

Beide ploegen, die voor de wedstrijd een gelijk aantal punten hadden, maakten er een spannende wedstrijd van. In het eerste kwart wisten de teams het netje nog niet goed te vinden: 12-15. Bij rust had Donar een gaatje van 8 punten geslagen: 37-29.

Na rust ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Leuven Bears kwam al na 2,5 minuut op gelijke hoogte en liep in de laatste paar minuten van het kwart uit naar 47-57. In het laatste kwart werd het eerst nog 47-60, maar daarna kwamen de Groningers terug, tot 66-68. De Belgen gaven de voorsprong echter niet meer uit handen.

Topscorer bij Donar was Marquis Addison met 23 punten. Bij Leuven Bears was Joshua Heath topscorer met 20 punten.

Donar staat op de zesde plaats in de Elite Gold van de BNXT League en heeft 22 punten uit 5 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd van Donar is wederom tegen Leuven Bears. Die wedstrijd wordt volgende week zaterdag in Leuven gespeeld.