Donar thuis eenvoudig langs Antwerp Giants

sport

Donar-speler Jimmy Gavin (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond in MartiniPlaza met 81-75 gewonnen van Telenet Antwerp Giants.

Eerder wonnen de Groninger basketballers in Antwerpen pas na twee verlengingen van deze tegenstander, maar dinsdag was het minder spannend. Donar, dat speelde zonder de zieke Amanze Egekeze en de nog niet teruggekeerde Henry Caruso, had het in de openingsfase niet gemakkelijk. Na het eerste kwart (16-20) werd het even 21-30. Bij rust was het verschil 6 punten: 33-39.

Daarna volgde een sterk derde kwart van de thuisploeg. Al binnen 3 minuten was het 43-42, en de voorsprong werd ook even 8 punten. Aan het eind van het kwart was het 64-60. In het laatste kwart werd het verschil weer groter, tot maximaal 12 punten bij 77-65, met nog 4 minuten op de klok. De Belgen konden de achterstand nog wat inlopen, maar Donar gaf de zege niet meer weg.

Topscorers bij Donar waren Jimmy Gavin met 15 punten en Lotanna Nwogbo met 14 punten. Austin Luke had een ‘double-double’ met 13 punten en 11 assists. Topscorer bij Antwerp Giants was Markel Brown met 18 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de Elite Gold en heeft 27 punten uit 8 wedstrijden. De ploeg van coach Matthew Otten speelt komende zaterdag een uitwedstrijd tegen Belfius Mons-Hainaut.