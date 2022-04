Donar ontvangt sportpenning van gemeente Groningen

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Uit handen van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport heeft Donar zaterdagavond de sportpenning van de gemeente Groningen ontvangen.

De sportpenning wordt jaarlijks uitgereikt aan sporters of teams die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Twee weken geleden wist Donar voor de zevende keer in de historie de Nederlandse beker te winnen. In een spannende finale werd met 76-71 gewonnen van Heroes Den Bosch. Donar stond voor de tiende keer in de finale van de bekerstrijd. Volgens de gemeente is het winnen van de Nederlandse beker zo’n bijzondere prestatie. De uitreiking van de sportpenning vond plaats in MartiniPlaza, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Leuven Bears.

Eerder dit jaar kende het college van B&W al sportpenningen toe aan een elftal Groninger sporters.