Donar naar kwartfinale play-offs

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar kan zich gaan opmaken voor de kwartfinale van de play-offs. De Groninger basketballers verloren vrijdagavond in een met 3700 toeschouwers gevuld MartiniPlaza van koploper Filou Oostende: 70-87.

Er was nog een kleine kans dat Donar de kwartfinale zou ontlopen, maar dan moest de ploeg winnen van Oostende, en moest Heroes uit Den Bosch verliezen. Die hoop vervloog al snel toen bleek dat, behalve Henry Caruso, ook Leon Williams en Marquis Addison niet inzetbaar waren. Ook Thomas Koenis kon maar weinig minuten waren. Desondanks kon Donar drie kwarten lang (15-18, 36-39, 60-66) bijblijven. In het laatste kwart was de pijp al snel leeg, mede door de foutenlast van Donte Thomas en Austin Luke. Daardoor duurde het laatste kwart wel erg lang voor het publiek, en het verschil werd steeds groter.

Topscorers bij Donar waren Donte Ingram met 20 punten en Lotanna Nwogbo met 13 punten. Bij Filou Oostende was Phillip Booth topscorer met 21 punten.

Donar eindigt op de zesde plaats in de cross-borderfase van de BNXT Leaugue, met 30 punten uit 10 wedstrijden. De ploeg van coach Matthew Otten speelt komende dinsdag in de kwartfinale (een ‘best of three’) in eigen huis tegen Aris uit Leeuwarden.