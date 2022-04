Donar in laatste kwart langs Belfius Mons-Hainaut

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Belfius Mons-Hainaut gewonnen. Waren de Groningers vorige maand in eigen huis nog met 81-75 te sterk, in België was het verschil 9 punten: 74-83.

Lange tijd waren de verschillen klein: na het eerste kwart was het 20-21, bij rust 40-42 en na drie kwarten 59-62. Het verschil in de eerste drie kwarten was nooit meer dan 6 punten. In het laatste kwart maakte Donar echter na 61-62 een 0-11 run, en dat kwamen de Belgen niet meer te boven.

Topscorers bij Donar waren Lotanna Nwogbo met 16 punten, Jimmy Gavin met 14 punten en Leon Williams met 13 punten. Bij Belfius Mons-Hainaut was Emmanual Nzekwesi topscorer met 21 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de Elite Gold, met 29 punten uit 9 wedstrijden. De laatste wedstrijd voor Donar in deze cross-borderfase is komende vrijdag. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten in MartiniPlaza tegen koploper Filou Oostende.