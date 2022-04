Dit weekend Nationale Bijentelling: “Inzicht krijgen hoe het gaat met de bij”

nieuws

Foto via Pexels.com

Dit weekend vindt de Nationale Bijentelling plaats. De telling vindt voor het vijfde jaar op rij plaats. De afgelopen twee edities namen duizenden mensen deel aan de telling, waaronder veel mensen uit Groningen.

Met de telling wordt antwoord gegeven op vragen als welke bijensoorten er zoal in het land leven en hoe vaak zij gezien worden. De informatie geeft biologen inzicht hoe het gaat met de bijen. En dat is belangrijk want het gaat al decennia slecht met de bij. Door landschapsverandering zijn bepaalde soorten, die vroeger in grote aantallen voor kwamen, nu veel zeldzamer geworden.

Inzicht in trends

In Nederland komen ongeveer 360 bijensoorten voor. De helft hiervan is bedreigd. Dit heeft grote gevolgen omdat tachtig procent van de eetbare gewassen namelijk afhankelijk is van bestuiving door bijen en andere insecten. “Hoe vaker we de telling herhalen, hoe beter we de resultaten kunnen vergelijken”, vertelt Koos Biesmeijer die wetenschappelijk directeur en bijenexpert is bij Naturalis. “Het geeft vooral inzicht in trends. Na een jaar of vijf kunnen we de weersinvloeden gaan uitsluiten. De gegevens helpen ons om een beleid te vormen waarmee we de bij beter kunnen beschermen.”

Tel op een zonnig moment

Zowel in 2020 als in 2021 deden ruim 10.000 mensen mee aan telling. De hoop is dat deze aantallen dit jaar weer worden gehaald. De bedoeling is dat dertig minuten gaat tellen. Het advies is om dit te gaan doen op een zonnig moment. Bijen zijn namelijk gek op de zon. Meer informatie over de Nationale Bijentelling vind je op deze pagina. Een telformulier is hier te vinden. Resultaten kunnen tot zondagavond 20.00 uur doorgegeven worden.