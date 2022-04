“Dinsdag zonovergoten, komende dagen houdt het lenteweer aan”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het blijft de komende dagen volop lenteweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de kans op regen voorlopig klein.

“Dinsdag is het zonovergoten en wordt het 16 of 17 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een naar matig toenemende wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4, en in het Wadden- en Lauwersmeergebied af en toe windkracht 5. Woensdag wordt het 16 graden. Er is dan opnieuw veel zon met kans op een paar dunne stapelwolken. De wind uit het oosten tot noordoosten is dan matig, windkracht 3 tot 4.”

“Donderdag en vrijdag houdt het lenteweer aan. Wel drijft er zo nu en dan enige bewolking over. Die kans is vooral op vrijdag groot. Op donderdag wordt het 17 graden, op vrijdag 15. Tijdens het weekend zijn de veranderingen klein. Er zijn flinke zonnige perioden, soms een paar wolkenvelden en het kwik schommelt tussen de 16 en 18 graden, met zaterdag wellicht als warmste dag. Neerslag valt er niet en ook na het weekend is de kans op regen voorlopig klein.”

