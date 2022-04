“Dinsdag in de loop van de dag regen, donderdag kans op storm met stevige buien”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan grijs en regenachtig verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op donderdag kans op storm met stevige buien.

“Dinsdagochtend is het overwegend droog, maar in de middag valt er zo nu en dan wat regen”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke naar matig toenemende westenwind, windkracht 2 tot 3, wordt het 10 graden. Op woensdag is het bewolkt en valt er geregeld regen. Vooral in de loop van de dag kan het af en toe stevig doorregenen. Bij een forse zuidwestenwind, windkracht 5, wordt het dan 11 graden.”

Storm op donderdag

“Op donderdag is het onstuimig met langs de Wadden in de ochtenduren een stormachtige westenwind, windkracht 8, en misschien wel enige tijd storm, windkracht 9. Boven land krijgen we te maken met zware windstoten. Verder laat de zon zich zo nu en dan zien, maar valt er ook een enkele bui. Het wordt 9 graden. Later op de dag, en in de avond, vallen er een paar stevige buien met kans op hagel en natte sneeuw. Daarnaast blijft er ook dan de kans op zware windstoten.”

“Op zondag de meeste zon”

“Vrijdag is het overwegend bewolkt en wordt het rond de 9 graden. Verder valt er af en toe wat regen en is het rustig weer. De westelijke wind is zwak of matig, windkracht 2 of 3. Tijdens het weekend komt er, vooral op zondag, weer wat meer ruimte voor de zon. Op zaterdag vallen er een paar buien, op zondag blijft het ook niet helemaal droog. Op zaterdag wordt het 8 graden, op zondag kan het 10 graden worden. In de nachten is er kans op lichte vorst.”

Volgende week temperatuursprong?

“Na het weekend is het op maandag en dinsdag droog waarbij het op maandag 12 of 13 graden kan worden met flink wat zon. Dinsdag zouden we wel eens te maken kunnen krijgen met een diepe zuidelijke stroming wat tot een spectaculaire temperatuursprong zou kunnen leiden.”

